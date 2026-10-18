calcio
18 ottobre 2026 alle 17:38
Serie D, la Trastevere in rimonta batte la Cos: 3-2Nella ripresa i sardi hanno pareggiato con Murgia su rigore, passando subito dopo in vantaggio con Demarcus
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Cos battuta nel pomeriggio a Roma dal Trastevere: 3-2 il risultato per i padroni di casa, passati in vantaggio nel primo tempo con Crescenzo.
Nella ripresa i sardi hanno pareggiato con Murgia su rigore, passando subito dopo in vantaggio con Demarcus. Pur in dieci per l'espulsione di Malvestuto a inizio ripresa, la Trastevere ha poi pareggiato con Falilò e con Crescenzo su rigore.
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