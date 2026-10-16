"Loro si giocano la salvezza come noi, quindi dobbiamo avere grande determinazione": il tecnico Michele Fini presenta così la gara casalinga di domenica contro l'Anzio che si giocherà al Camo Principale di Sassari con inizio alle 15.

L'allenatore biancoceleste spera che la squadra metta in campo la rabbia per il debry perso a Monastir: "Io ero arrabbiato perché dopo una prestazione come quella contro una squadra forte non abbiamo raccolto punti. Ora siamo motivati per la gara in casa, sappiamo che dobbiamo togliere fuori una grande prestazione".

L'Anzio arriva da tre risultati positivi e mister Fini osserva: "Ha avuto problematiche in partenza perché ha ricostruito la squadra, ma è una formazione con tanta qualità, soprattutto dal centrocampo in avanti, quindi dovremo pareggiare il loro agonismo e sfruttare la nostra tecnica, perché anche noi abbiamo giocatori di tecnica".

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