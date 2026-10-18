Seconda sconfitta stagionale per la Virtus Cagliari, battuta per 69-58 sul parquet dell'Ecodem Alpo nella terza giornata del campionato di Serie A2 Femminile. Dopo il successo casalingo contro Vicenza, la formazione di Fabrizio Staico non riesce a dare continuità ai propri risultati, cedendo alle venete al termine di una gara rimasta aperta fino alla seconda metà dell'ultimo quarto.

A pesare sul risultato sono soprattutto le difficoltà al tiro dalla lunga distanza. La Sardegna Marmi chiude con appena 6 triple su 31 tentativi (19,3%), contro il 7/21 delle padrone di casa. Non basta neppure il leggero vantaggio a rimbalzo (45-42) per compensare la maggiore precisione delle avversarie.

Eppure l'avvio è favorevole alle cagliaritane, che trovano buone soluzioni offensive con El Habbab, Tykha e Ceccarelli, prima di allungare fino al 16-8 grazie a una tripla di Coser. Alpo reagisce soprattutto con Soglia e Marangoni, riuscendo a ridurre lo svantaggio a una sola lunghezza alla prima sirena (19-20).

Nel secondo periodo le venete completano il sorpasso, approfittando di una fase poco produttiva dell'attacco virtussino. Marangoni firma il 27-26, poi un parziale di 5-0 nel finale di quarto permette alle padrone di casa di andare all'intervallo avanti 33-28.

La situazione si complica ulteriormente per la Virtus nella ripresa. Alpo aumenta il ritmo e, con Parmesani, Rosignoli e Peresson, raggiunge la doppia cifra di vantaggio (46-36). Le biancoblù provano a limitare i danni con Ceccarelli e Malintoppi, ma alla terza sirena il divario resta di dieci punti (53-43).

L'ultimo quarto si apre con una tripla di Gregori che porta le venete sul +13. La Sardegna Marmi, però, trova la forza di reagire: Tykha e Malintoppi guidano la rimonta, riportando le cagliaritane fino al 58-53 a poco meno di sei minuti dalla conclusione.

Nel momento più delicato è Peresson a ristabilire le distanze, prima con un canestro dalla media e poi con una tripla che vale il 65-53. Un nuovo allungo al quale la Virtus non riesce più a rispondere, nonostante l'ultimo tentativo di Tykha.

Tra le cagliaritane la miglior realizzatrice è proprio Serafyma Tykha, autrice di 15 punti, seguita da Carla Bremaud (13), Silvia Ceccarelli e Alice Malintoppi (10 a testa). Per Alpo spiccano i 16 punti di Serena Soglia e gli 11 di Peresson e Marangoni.

Ecodem Alpo – Sardegna Marmi Cagliari 69-58

Parziali: 19-20; 14-8; 20-15; 16-15.

Ecodem Alpo: Rosignoli 6, Peresson 11, Parmesani 9, Rainis 3, Soglia 16, Dediu, Marangoni 11, Di Maria, Valese, Grisi, Reschiglian, Gregori. Allenatore: Soavi.

Sardegna Marmi Cagliari: El Habbab 2, Bremaud 13, Ceccarelli 10, Tykha 15, Coser 6, Deidda, Setzu, Mattera 2, Pellegrini Bettoli, Malintoppi 10. Allenatore: Staico.

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