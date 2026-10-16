calcio regionale
16 ottobre 2026 alle 18:53
Eccellenza, l’IIvamaddalena tessera Romolo PutzuLa squadra di Favarin si rafforza con un nuovo difensore centrale
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Si rafforza l'Ilvamaddalena di mister Favarin. La società ha tesserato Romolo Putzu, difensore centrale del 2002. Arriva dal Budoni ed cresciuto nelle giovanili dell’Olbia, con trascorsi alla Nuorese e al Calangianus. L'Ilva occupa il primo posto in Eccellenza con 11 punti in cinque gare, assieme a Lanusei e Santa Teresa.
Domenica si gioca lo scontro diretto Ilva-Lanusei. Il Santa Teresa sarà a Tortolì. Una giornata importante per l'alta classifica.
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