Si rafforza l'Ilvamaddalena di mister Favarin. La società ha tesserato Romolo Putzu, difensore centrale del 2002. Arriva dal Budoni ed cresciuto nelle giovanili dell’Olbia, con trascorsi alla Nuorese e al Calangianus. L'Ilva occupa il primo posto in Eccellenza con 11 punti in cinque gare, assieme a Lanusei e Santa Teresa.

Domenica si gioca lo scontro diretto Ilva-Lanusei. Il Santa Teresa sarà a Tortolì. Una giornata importante per l'alta classifica.





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