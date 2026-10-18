A2 Femminile, non basta il coraggio alla Sardinia Rent: il Sanga Milano passa al PalaViennaA decidere l'incontro è soprattutto il terzo quarto
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Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria stagionale per la Sardinia Rent San Salvatore Selargius, sconfitta al PalaVienna dal Repower Sanga Milano per 44-56 nella terza giornata del campionato di Serie A2 Femminile. Le giallonere di Fabrizio Asunis restano così ferme a zero punti, mentre le lombarde proseguono il loro percorso a punteggio pieno.
A decidere l'incontro è soprattutto il terzo quarto, nel quale le ospiti piazzano un parziale di 19-6 che spezza l'equilibrio dei primi venti minuti. Per Selargius, comunque, una prestazione più convincente rispetto alle precedenti uscite, con Isabella Ingenito migliore realizzatrice della squadra grazie ai suoi 18 punti.
L'avvio è favorevole alle padrone di casa, che sfruttano le iniziative di Ingenito e Pandori per portarsi sul 10-4. Milano fatica a trovare continuità offensiva, anche per merito della difesa selargina, ma riesce a contenere il distacco grazie soprattutto al lavoro di Nori sotto canestro. Alla prima sirena il San Salvatore conserva una lunghezza di vantaggio (12-11).
La gara resta combattuta anche nella seconda frazione. Ingenito si mette in evidenza con 11 punti nel solo quarto, ma il Sanga risponde colpo su colpo e trova il sorpasso nel finale con una tripla di Nespoli. Un tiro libero della stessa Ingenito manda le squadre all'intervallo sul 25-26.
Al rientro dagli spogliatoi cambia l'inerzia dell'incontro. Le milanesi aumentano la pressione difensiva, limitando le soluzioni offensive delle giallonere, e trovano in Marinkovic il principale riferimento in attacco. La guardia serba realizza 13 punti nel periodo e trascina il Sanga fino al 45-31 della terza sirena.
Selargius tenta di riaprire la partita nell'ultimo quarto. Fiorotto, Cutrupi e Corongiu contribuiscono alla rimonta che riporta le padrone di casa a otto lunghezze di distanza a tre minuti dalla conclusione. A interrompere il tentativo di recupero è però una tripla dell'ex Juhasz, che ristabilisce il +12 e mette al sicuro il terzo successo consecutivo delle lombarde.
Sardinia Rent San Salvatore Selargius-Repower Sanga Milano: 44-56
Parziali: 12-11; 13-15; 6-19; 13-11
Sardinia Rent San Salvatore Selargius: Vargiu, Fiorotto 7, Mura, Pandori 9, Ingenito 18, Cutrupi 6, Ruggeri, E. Corongiu, A. Corongiu 4, Jordan N.E. Coach: Asunis
Repower Sanga Milano: Degiovanni 4, Toffali 7, Nori 11, Valli N.E., Bestagno 4, Nespoli 4, Barberis 5, Marinkovic 18, Gorobica, Juhasz 3. Coach: Pinotti