Alle 10 di domani, sul campo numero 4, uno tra Giorgio Tabacco e Matthew William Donald si aggiudicherà il titolo del singolare maschile del quarto dei cinque tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Dopo quella disputata in primavera, domenica 13 settembre è ripartita la seconda sessione di tornei internazionali che, dopo la pausa della scorsa settimana, proseguirà fino a domenica 25 ottobre.

Oggi, sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, Tabacco ha sconfitto con un convincente 6-3, 6-4 il serbo Branko Djuric, mentre Donald, tennista ceco testa di serie numero 7, ha superato 5-7, 6-4, 6-3, al termine di un match molto combattuto, Alexander Weis, che ha interrotto a quota otto la striscia di vittorie consecutive al Forte.

Alle 10 di domani, ma sul Campo 2, si giocherà anche la finale del doppio maschile. Simone Massucco e il messicano Luis Carlos Alvarez Valdes, dopo averla spuntata 6-4, 6-7, 10-7, in semifinale, sul belga Nicolas Ifi e sul tedesco Cedric Stanke, si contenderanno il titolo coi finlandesi Linus Lagerbohm ed Eero Vasa, che hanno invece battuto con un agile 6-2, 6-1 lo statunitense Alexander Chang e l’irlandese Michael Wright.

Nel singolare femminile, un’italiana è in semifinale. È la testa di serie numero 1 Jessica Pieri, che dopo aver superato 3-6, 6-1, 6-2 Matilde Paoletti nel derby tricolore, e alle 10 di domani sfiderà la numero 4 del seeding, la lettone Beatrise Zeltina. Sconfitta nei quarti Angelica Raggi, battuta 3-6, 7-5, 6-3 dalla numero 5 del tabellone, l’ellenica Valentini Grammatikopoulou.

Domani in programma anche la finale di doppio femminile, che si giocherà non prima delle 12.30 sul Campo 6. Scenderà di nuovo in campo la lettone Zeltina e, stavolta in coppia con la svedese Nellie Taraba Wallberg, affronterà la brasiliana Carolina Bohrer Martins e l’egiziana Yasmin Ezzat.

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