La lunga attesa è finita per l’Amatori Rugby Capoterra è arrivato il momento di tornare in campo. Il debutto nel campionato nazionale di Serie B 2026/27 è in programma domenica 18 ottobre nella capitale, dove la formazione sarda affronterà la squadra cadetta delle Fiamme Oro. La partita si giocherà allo stadio Pasquale Giannattasio, con inizio fissato alle 15:30.

L’appuntamento apre un’annata particolarmente significativa per la società capoterrese, che celebra cinquant’anni di attività. Un traguardo raggiunto attraverso generazioni di atleti e dirigenti, nel segno di una passione sportiva che accompagna il club dal 1976.

Anche il campionato presenta una novità importante: i sardi sono stati inseriti nel Girone 5, insieme alle formazioni di Lazio e Abruzzo. Un raggruppamento inedito per il Capoterra, chiamato a confrontarsi con avversarie mai affrontate in precedenza in questa competizione.

Rosa collaudata e nuovi innesti per la stagione

La squadra arriva alla prima giornata dopo un percorso di preparazione avviato nel mese di luglio con il nucleo dei giocatori locali e proseguito a settembre con il ricongiungimento dell’intera rosa.

La base del gruppo è quella che nella passata stagione ha conquistato il terzo posto, con diversi elementi confermati e pronti a ripartire dalle prestazioni offerte nel campionato 2025/26. Tra questi figurano Petrakopoulos e Valentine, che si erano distinti per il contributo dato nei momenti decisivi della scorsa annata.

Il reparto degli avanti si arricchisce con Mattia Piazzalunga, pilone sinistro, mentre Murray Ferreira porta nuove soluzioni nel ruolo di mediano di mischia e primo centro. A completare gli innesti estivi è l’argentino Manuel Torres. Tre aggiunte che puntano ad aumentare le alternative a disposizione dello staff e a rendere il gruppo più competitivo lungo il corso della stagione.

Subito un esame impegnativo

Il primo ostacolo si annuncia tutt’altro che semplice. Le Fiamme Oro possono infatti beneficiare dell’esperienza e dell’organizzazione di una realtà rugbistica che schiera la propria prima squadra nel massimo campionato nazionale, la Serie A Élite. Elementi che rendono la formazione romana una delle candidate a recitare un ruolo da protagonista nel girone.

Per il Capoterra sarà dunque un test significativo già alla giornata inaugurale. La trasferta permetterà di verificare il lavoro svolto durante la preparazione e di raccogliere le prime indicazioni sulle possibilità della squadra in un campionato nuovo e ricco di incognite.

L’ambizione dei giallorossi è quella di confermarsi ad alti livelli e provare a migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Il percorso, però, comincia da Roma, su un campo che richiederà concentrazione, disciplina e una prestazione di spessore.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Fabio Paolucci, proveniente dall’Aquila.

Per l’Amatori Rugby Capoterra, il cinquantenario comincia così: con una nuova sfida, un girone tutto da conoscere e la voglia di trasformare un anniversario storico in una stagione da ricordare.

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