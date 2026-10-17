La Women Torres ospita la Angelo BaiardoPrima gara casalinga nella serie C per la squadra sassarese
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Primo appuntamento interno del campionato per la Women Torres che domenica 18 ottobre, alle ore 14 ospita la Angelo Baiardo nello stadio "Francolino Arca" di Osilo, per il secondo turno della serie C di calcio femminile. Una sfida delicata e dall’alto valore per le rossoblù che dopo la bella prestazione fornita in casa del Lesmo (2-2) daranno il massimo per dare continuità a quanto di buono prodotto in terra lombarda.
La formazione genovese è arrivata in Sardegna dopo la sconfitta all'esordio contro l'Alcione Milano (4-1) ma nella stagione passata ha chiuso al quinto posto.
Il tecnico delle sassaresi, Emanuele Riu, presenta la gara: “Quella appena affrontata è stata una bella settimana, intensa e molto utile per continuare il nostro percorso di crescita. Domenica contro l’Angelo Baiardo vogliamo dare continuità sia in termini di carattere che di prestazione per provare a portare a casa i tre punti”.