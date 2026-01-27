Nel campionato di Promozione, girone A, mercoledì si recupera la gara Borgo Sant'Elia-Guspini, sospesa, sullo 0-0, il 10 gennaio scorso al 7' minuto di gioco a causa delle avverse condizioni meteo.

Una gara importantissima per la classifica: il Guspini è prima del girone A con 46 punti assieme al Terralba, ma con questa partita da recuperare.

La Villacidrese insegue a quota 45 e il Castiadas a 43 punti.

© Riproduzione riservata