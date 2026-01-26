Divisione Regionale 1, senza ostacoli la corsa in prima posizione del CUS CagliariI ragazzi di coach Benucci si impongono su Elmas grazie anche ai 20 punti di Graviano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non conosce ostacoli la corsa del CUS Cagliari nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il quintetto cagliaritano vince anche a Elmas nella terza giornata di ritorno e conquista la quindicesima vittoria di fila.
Piani Alti. Nella sfida di cartello il quintetto allenato da Marco Benucci si impone con il punteggio di 68-72, respingendo il tentativo di rimonta finale della squadra di casa. L’avvio è tutto di marca universitario, con il +13 del 10’ (14-27).
Prima dell’intervallo Elmas si riavvicina, ma il margine rimane comunque in doppia cifra (30-40 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la compagine masese continua a macinare punti e il distacco si riduce fino al 53-56 del 30’.
Ultimo quarto intenso e combattuto, con il CUS che chiude sul +4 finale, grazie, in particolare, alle iniziative di Graviano (a fine gara il migliore con 20 punti a referto). Per i cagliaritani una vittoria che consolida la vetta; Elmas, invece, scivola in terza posizione. La seconda piazza, infatti, è del CMB Porto Torres, vittorioso per 80-72 contro la Ferrini Quartu.
Per i turritani è la tredicesima vittoria stagionale. In quarta posizione si conferma il Genneruxi Cagliari dopo la vittoria per 75-65 contro la SAP Alghero. I padroni di casa prendono la testa sin dalle prime battute (23-18 al 10’) e conquistano 9 punti di vantaggio all’intervallo (40-31 al 20’), margine che poi difenderanno fino alla sirena finale. Da segnalare, nelle fila del Genneruxi, i 22 punti firmati da Podda.
Lotta. A centro classifica ben 7 squadre sono racchiuse in 4 punti. A quota 16 ci sono Astro Cagliari e Atletico Cagliari. I primi vincono in rimonta a Mogoro per 77-78. Mogoresi avanti fino agli ultimi istanti di gara (i parziali sul 19-18 al 10’, 36-25 al 20’ e 53-48 al 30’), ma ospiti più cinici negli ultimi possessi, quando hanno effettuato il sorpasso.
Miglior realizzatore della gara è Lobina, del Mogoro, con 20 punti. Vittoria che vale l’aggancio sull’Atletico, sconfitto dal Sinnai per 74-68. Padroni di casa sul +10 all’intervallo (42-32 al 20’). Nella ripresa i cagliaritani cercano di ricucire il divario, ma i sinnaesi fanno buona guardia e chiudono sul +6 finale. Top scorer della gara è Pandori, dell’Atletico, con 29 punti.
Sinnai che raggiunge i 14 punti in classifica assieme al CUS Sassari. Sassaresi vittoriosi, in casa, contro Assemini per 64-60. Avvio bruciante degli universitari che vanno sul +15 all’intervallo (40-25 al 20’). Gli ospiti reagiscono, riducono lo svantaggio con il passare dei minuti (53-42 al 30’), senza però riuscire ad impattare.
Nel CUS Sassari è Onali il migliore con 17 punti. Assemini che con la sconfitta rimane con 12 punti in classifica, assieme a SAP Alghero e San Sperate. Questi ultimi che vincono contro la Santa Croce Olbia per 65-62. Padroni di casa che incrementano il loro vantaggio con il passare dei minuti, fino al +12 del 30’ (56-44). Negli ultimi 10’ gli olbiesi riescono a recuperare ma arrivano al -4 finale, nonostante i 22 punti finali di Datome, miglior realizzatore.