Non conosce ostacoli la corsa del CUS Cagliari nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Il quintetto cagliaritano vince anche a Elmas nella terza giornata di ritorno e conquista la quindicesima vittoria di fila.

Piani Alti. Nella sfida di cartello il quintetto allenato da Marco Benucci si impone con il punteggio di 68-72, respingendo il tentativo di rimonta finale della squadra di casa. L’avvio è tutto di marca universitario, con il +13 del 10’ (14-27).

Prima dell’intervallo Elmas si riavvicina, ma il margine rimane comunque in doppia cifra (30-40 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la compagine masese continua a macinare punti e il distacco si riduce fino al 53-56 del 30’.

Ultimo quarto intenso e combattuto, con il CUS che chiude sul +4 finale, grazie, in particolare, alle iniziative di Graviano (a fine gara il migliore con 20 punti a referto). Per i cagliaritani una vittoria che consolida la vetta; Elmas, invece, scivola in terza posizione. La seconda piazza, infatti, è del CMB Porto Torres, vittorioso per 80-72 contro la Ferrini Quartu.

Per i turritani è la tredicesima vittoria stagionale. In quarta posizione si conferma il Genneruxi Cagliari dopo la vittoria per 75-65 contro la SAP Alghero. I padroni di casa prendono la testa sin dalle prime battute (23-18 al 10’) e conquistano 9 punti di vantaggio all’intervallo (40-31 al 20’), margine che poi difenderanno fino alla sirena finale. Da segnalare, nelle fila del Genneruxi, i 22 punti firmati da Podda.

Lotta. A centro classifica ben 7 squadre sono racchiuse in 4 punti. A quota 16 ci sono Astro Cagliari e Atletico Cagliari. I primi vincono in rimonta a Mogoro per 77-78. Mogoresi avanti fino agli ultimi istanti di gara (i parziali sul 19-18 al 10’, 36-25 al 20’ e 53-48 al 30’), ma ospiti più cinici negli ultimi possessi, quando hanno effettuato il sorpasso.

Miglior realizzatore della gara è Lobina, del Mogoro, con 20 punti. Vittoria che vale l’aggancio sull’Atletico, sconfitto dal Sinnai per 74-68. Padroni di casa sul +10 all’intervallo (42-32 al 20’). Nella ripresa i cagliaritani cercano di ricucire il divario, ma i sinnaesi fanno buona guardia e chiudono sul +6 finale. Top scorer della gara è Pandori, dell’Atletico, con 29 punti.

Sinnai che raggiunge i 14 punti in classifica assieme al CUS Sassari. Sassaresi vittoriosi, in casa, contro Assemini per 64-60. Avvio bruciante degli universitari che vanno sul +15 all’intervallo (40-25 al 20’). Gli ospiti reagiscono, riducono lo svantaggio con il passare dei minuti (53-42 al 30’), senza però riuscire ad impattare.

Nel CUS Sassari è Onali il migliore con 17 punti. Assemini che con la sconfitta rimane con 12 punti in classifica, assieme a SAP Alghero e San Sperate. Questi ultimi che vincono contro la Santa Croce Olbia per 65-62. Padroni di casa che incrementano il loro vantaggio con il passare dei minuti, fino al +12 del 30’ (56-44). Negli ultimi 10’ gli olbiesi riescono a recuperare ma arrivano al -4 finale, nonostante i 22 punti finali di Datome, miglior realizzatore.

