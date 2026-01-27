Si rafforza il Villasmius di Sebastiano Pinna che punta a raggiungere la salvezza senza passare per i play out. Sono arrivati il difensore centrale Augusto Paganelli (1997), proveniente dal Levico Terme. L’argentino, cresciuto nel Douglas Haig, vanta un percorso significativo nel calcio italiano: dagli inizi con il Tuttocuoio alle esperienze con Isola Capo Rizzuto, Spoleto, Viterbese e, nel 2024, con il Coghinas. Rinforzo anche a centrocampo con l’arrivo di Graziano Facundo (1992), anche lui argentino, formatosi tra Rivadavia e Tigre. Dopo le esperienze con CAI de Neuquen e Amburgo SV II, dal 2018 ha giocato in Italia con Akragas, Il Delfino Curi, Ospitaletto, Viterbo e Santegidiese. Completa il tris il giovane difensore Lorenzo Mastropietro (2007), cresciuto nel Monterosi e passato per Ottavia Under 17, Ronciglione e Tricarico.

