Mattinata di forti disagi per i pendolari in viaggio sul treno regionale 4750 Cagliari-Oristano, partito alle 6.22 dal capoluogo sardo già con circa dieci minuti di ritardo.

Il convoglio è rimasto bloccato, intorno alle 7, nei pressi di San Gavino a causa di un guasto alla linea ferroviaria.

Il treno è rimasto immobilizzato per circa due ore, con i passeggeri costretti ad attendere a bordo senza informazioni chiare sui tempi di ripartenza. Solo intorno alle 9 sono arrivati i bus sostitutivi, predisposti per coprire la tratta San Gavino-Uras.

Una volta giunti a Uras, però, la situazione è apparsa confusa: ai passeggeri è stato inizialmente chiesto di scendere per proseguire il viaggio su un altro treno diretto a Oristano, salvo poi essere fatti risalire sul bus e successivamente di nuovo sul convoglio ferroviario.

Alle 9.22 il treno è finalmente ripartito da Uras in direzione Oristano, utilizzando lo stesso mezzo rimasto fermo per ore a San Gavino.

Rabbia e malcontento tra i viaggiatori.

© Riproduzione riservata