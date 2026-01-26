La settimana della gara è cominciata e, allo scadere del conto alla rovescia, domenica, i motori si accenderanno per dare il via alla stagione 2026, che si aprirà ad Alghero con il primo round degli Internazionali d’Italia di Motocross Eicma. Dopo le edizioni del 2016, 2021 e 2022, spetterà di nuovo alla pista del Lazzaretto, tracciato sabbioso di 1600metri vista mare, il compito di ospitare la prima uscita stagionale dei team e dei piloti più quotati del panorama mondiale, quelli che poi si contenderanno il titolo iridato.

La manifestazione, firmata Off Road Pro Racing e Moto Club Versilia, organizzata con il supporto della Regione Sardegna, del Comune e della Fondazione Alghero, è stata presentata questa mattina nella sala di Piazza Porta Terra.

Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha dichiarato: “Sosteniamo convintamente la manifestazione, pienamente convinti che gli eventi sportivi di caratura mondiale siano sempre più caratterizzanti della città di Alghero. Un appuntamento di straordinaria valenza, che porta in città il meglio del motocross mondiale, con un seguito di appassionati considerevole. Il contesto ambientale del Lazzaretto poi, non ha eguali: inserito nella parte più suggestiva della Riviera del Corallo, con uno scenario incantevole, siamo sicuri che possa rappresentare un valore aggiunto da mettere sul tavolo per il futuro del motocross mondiale ad Alghero”.

Il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu ha rilanciato: “Gli Internazionali di motocross rappresentano un’importante occasione per rafforzare il legame tra sport, natura e turismo. Eventi di questo livello contribuiscono a posizionare Alghero come destinazione ideale per il turismo sportivo, capace di attrarre visitatori, atleti e appassionati in un contesto ambientale unico. Un’opportunità concreta per valorizzare il territorio e promuovere una fruizione sostenibile anche e soprattutto fuori stagione”.

Alfredo Lanzoni di Off Road Pro Racing e Moto Club Versilia ha sottolineato: “Una manifestazione molto interessante dal punto di vista sportivo, in quanto sarà il primo appuntamento della stagione e vi parteciperanno tutte le case ufficiali, tra cui la Ducati, che sta entrando prepotentemente nel mondo dell’off road, ma anche Honda, Yamaha, Ktm, Fantic e Tm, con tutte le prime guide. Non dimentichiamo che qui Gajser, cinque volte iridato con Honda, debutterà in sella alla Yamaha. La Federazione è voluta tornare ad Alghero, perché la pista ha una valenza tecnica molto alta sia per chi correrà il mondiale sia per i giovani, che peraltro domenica gareggeranno qui nella 125 e che, a settembre, torneranno per una finale nazionale riservata ai ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Il tracciato del Lazzaretto ha una serie di peculiarità difficili da trovare, su tutte un terreno sabbioso che consente di correre tutto l’anno e una superficie morbida ma con dei saliscendi che mettono a dura prova motore, sospensioni e piloti e permettono alle factory di venire qui, con le prime guide, a testare in condizioni estreme che ritroveranno durante la stagione. A queste particolarità si sommano un panorama che riempie gli occhi e rende la pista di Alghero unica al mondo e la presenza di aeroporto e strutture che rendono le condizioni ottimali. Si tratta aspetti che in seguito potranno portare ad altre manifestazioni, anche di altro livello”.

L'assessore comunale al Bilancio e all’Impiantistica Sportiva Enrico Daga ha chiosato: “Promozione di sport e territorio, questo è il segno di un disegno che l’Amministrazione vuole consolidare. Una delle piste più belle al mondo accoglie centinaia di persone, con un indotto straordinario e significativo. Alghero crede in questi eventi, crede nell’offerta di un territorio di impareggiabile valore”.

Già in vendita i biglietti per il pubblico, che potrà godersi lo spettacolo offerto dai migliori piloti al mondo a prezzi popolari: 20euro per il biglietto intero, 15 per i tesserati Fmi e per i ragazzi fini ai 16 anni, mentre sarà di appena 50centesimi il costo degli ingressi per i bambini fino ai 10 anni, ovviamente accompagnati dagli adulti.

Doppia copertura per la diretta streaming, con Marco Gualdani che sarà impegnato nella telecronaca in italiano e la voce della MxGp Paul Malin, che commenterà in inglese tutte le gare trasmesse live su federmoto.tv e su Fim-Moto.tv.

