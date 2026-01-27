Accademia Sulcitana di Villa San Pietro, Masainas, Macomer e Monte Alma sono le capoliste dei quattro gironi della Prima categoria dopo la 17esima giornata di campionato. Nel girone A, l'Accademia guida la classifica con 41 punti inseguita da Gioventù Sarroch a quota 37 e da La Palma e Decimo 07 a 36 punti. Da rilevare la grande rincorsa del La Palma Cagliari, risalita al terzo posto dopo un lungo inseguimento, scattato dopo un inizio di stagione preoccupante. La squadra (con un passato in C2, anche ieri ha vinto in trasferta a Cardedu con un secco 0-5. L'obiettivo è quello di agguantare la vetta. Tutto è ancora possibile. «Questo – dice Angelo Padiglia, allenatore del San Vito – è un campionato difficile. Diverse anche le squadre dal passato illustre a iniziare proprio dal La Palma, dal Quartu 2000, dal Sestu e dal Decimoputzu. Il San Vito? Sta disputando un nuon campionato. Sto utilizzando anche molti giovani».

Nel girone B, l'Arbus non è riuscita a riscrivere il campionato contro la capolista Masainas: lo scontro diretto è finito 0-0 con la classifica rimasta quindi invariata al vertice. Nel girone C ha vinto ca capolista Macomer ma ha vinto anche il Supramonte con le due squadre divise da un solo punto. Anche se il Macomer deve recuperare una gara con la possibilità quindi di tentare la fuga. Nel girone D, successi della capolista Monte Alma per 5-0 sull'Atletico Sorso e del Lanteri per 3-0 sul Siligo. Monte Alma quindi ancora in vetta con cinque punti di vantaggio sul Lanteri.

