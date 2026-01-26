Per la terza settimana di seguito, nel campionato di Prima Categoria in cui sono iscritte squadre della zona "Anglogallurese", è il Valledoria ad essere sulla cresta dell'onda, in virtù della continuità: formata da un pari e tre successi di fila. Ciò comporta che, siano proprio i Valligiani a guidare la pattuglia delle suddette, occupando un più che lusinghiero terzo posto con 32 punti , alle spalle di Lanteri 38 e la capolista Monte Alma 43.

Inoltre la sua punta di diamante Julian Elisii è balzato in testa alla classifica marcatori con 11 centri, a seguito della doppietta messa a segno nel vittorioso match casalingo, terminato 4-1, sull' Ittiri. Nello stesso girone D, il Badesi 09 ha dimostrato ancora una volta di essere squadra da trasferta (ben 14 dei degli attuali 24 punti li ha realizzati fuori casa), e l'ultimo pareggio a Porto Torres ne è la riprova. Ora la sua classifica parla di un ottavo posto con 24 punti , in coabitazione proprio coi Turritani.

E terminiamo parlando del Lauras: in vantaggio a Sennori con il gol di Juan Camilo, i bianconeri sono stati però ripresi e superati dai padroni di casa, ma ci ha pensato Magri, prima della sosta, a riportare la parità con una magistrale punizione. Lo stesso Magri doveva lasciare anzitempo il campo per un rosso diretto, e ciò unito alle tante assenze, ed al fatto che in avanti le polveri fossero più che bagnate, ha consentito ai padroni di casa di ottenere un 'insperata vittoria.

Di un’altra sconfitta parliamo anche per quanto riguarda il girone C: l' Oschirese presentatasi ai piedi del "Corrasi" con numerose ed importanti assenze ha retto fino a quasi la prima mezz'ora di gioco, ma nella ripresa l'undici di Oliena ha incrementato il suo vantaggio, fissando il risultato sul 3-0. Ciò nonostante i granata di Sannio conservano il quarto posto con 28, tallonati a 2 punti propio dalla Corrasi.

