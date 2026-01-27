Dopo quasi 4 anni, uno da giocatore e 2 e mezzo da allenatore, si dividono le strade del Samugheo e di Giorgio Ferraro. A comunicare ufficialmente le dimissioni del tecnico di Ollastra è la società, tramite i suoi canali ufficiali.

Al momento, la neo-promossa si trova nelle posizioni di centro classifica nel girone A del torneo di Promozione, con 24 punti, 4 di vantaggio sulla zona playout. La decisione di Ferraro è arrivata dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro l’Ovodda (0-3). «La società – si legge nel comunicato del Samugheo - vuole esprimere un sincero ringraziamento a mister Ferraro per questi 4 anni vissuti insieme, tre i campionati da allenatore, uno quello da giocatore. Un percorso fatto di crescita costante e continue migliorie, perseguendo la filosofia di puntare forte sul settore giovanile e sulla territorialità. Niente potrà rimuovere il bellissimo cammino dello scorso campionato, culminato con la vittoria del girone e la promozione. Auguriamo le migliori fortune e una carriera ricca di soddisfazioni e traguardi».

Nelle prossime ore, presumibilmente, verrà comunicato il nome del nuovo tecnico.

