Si giocano il 17 e il 24 maggio le due gare di finale del campionato di Promozione. Per domenica è in programma Villacidrese-Bonorva. Il 24 maggio la gara di rtitorno a Bonorva. Il calendario è stato deciso col sorteggio effettuato nella sede della Figc regionale: gara di andata a Villacidro, quella di ritorno a Bonorva.

Domenica scorsa la Villacidrese ha eliminato il Castiadas ai tempi supplementari col risultato di 1-2 .Il Bonorva accede direttamente alla finale senza passare per la semifinale grazie per eccesso di distacco rispetto alla terza classificata del girone B della Promozione. In caso di parità di risultati e di reti segnate nel computo totale dei due incontri, al termine della gara di ritorno si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo la parità, si ricorrerà ai calci di rigore. La vincente sarà ripescata in Eccellenza. Alla perdente non resterà che sperare nel salto in Serie D dell'Ilvamaddalena che così lascerebbe il posto vacante per la perdente del playoff fra Villacidrese e Bonorva.

Non verrà invece giocata la finalina per il terzo e quarto posto in programma fra Usinese e Castiadas per la rinuncia della squadra del Sarrabus. L'Usinese occuperà così il terzo posto nella classifica finale del playoff per eventuali altri ripescaggi in Eccellenza. Non si disputerà, invece, la finalina del terzo turno dei playoff tra l'Usinese, che aveva eliminato l'Ozierese nello scontro tra terza e quarta in classifica del girone B, e il Castiadas, sconfitto nella finale del girone A. Il club sarrabese ha rinunciato a proseguire il cammino lasciando così ai rossoblù di Scotto la terza posizione nella graduatoria dei ripescaggi.

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