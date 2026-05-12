Samuele Curreli si gode il meritato primato: il trentasettenne attaccante della Verde Isola di Carloforte ha infatti vinto con 26 gol la classifica cannonieri del girone B della prima categoria regionale. Hanno contribuito a portare la squadra tabarchina al quarto posto in campionato, vinto domenica dall' Atletico di Masainas con 62 punti, due in più dell'Antiochense arrivata a quota 60 (e che quindi disputerà gli spareggi per conquistarsi l'ultimo posto disponibile per salire in Promozione), e soltanto tre punti sotto l'Isili che sino all'ultimo ha disputato un campionato a sua volta straordinario per contendere il titolo alle prime della classe.

Samuele Curreli, una lunghissima e brillante carriera in una decina di club della Sardegna dalla seconda categoria sino alla serie D, ha vinto con 26 reti di cui 10 i calci di rigore. Moltissimi i gol su punizione dal limite col suo sinistro vellutato e non poche le reti realizzate da fuori area a dimostrazione che l'età non più giovanissima gli ha consentito di maturare esperienza e ienso della posizione dei ruoli avanzati. Poche settimane fa è stato protagonista anche di un bel gesto di fair play: ha fallito appositamente un calcio di rigore inesistente assegnato dall'arbitro. Alle sue spalle nella classifica cannonieri Momo Cosa con 21 reti dell'Antiochense seguito a brevissima distanza dal compagno Gabriele Sabiu con 19 reti. A dimostrazione che anche nella classifica marcatori il dominio è ascrivibile alle formazioni sulcitane.

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