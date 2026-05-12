Comincia a delinearsi la situazione nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud si è giocata la penultima giornata di campionato; al Nord, invece, al via i quarti di finale playoff.

Sud. Nel big match di giornata, la capolista Serramanna espugna il parquet dell’Azzurra Oristano per 58-61. Match equilibrato e combattuto, con le due squadre che si alternano in testa al punteggio nel corso dei primi due quarti (12-14 al 10’ e 31-30 al 20’). Nella terza frazione gli oristanesi guidano il punteggio (45-42 al 30’) ma il break ospite degli ultimi 10’ porta Caredda e compagni al sorpasso e alla vittoria numero 25 in stagione. Nel Serramanna è Sanna il migliore, con 19 punti. Alle spalle, successi fondamentali in chiave playoff di CUS Cagliari e Condor Monserrato. Gli universitari si impongono a Settimo per 59-76 e consolidano la seconda posizione in classifica. Il Condor, invece, vince in casa del Cagliari Basket per 46-66; monserratini che dopo un avvio equilibrato (15-12 al 10’) prendono in mano la situazione dal secondo quarto in poi (27-32 al 20’), ampliando poi il margine nella seconda metà della partita, grazie anche alla vena realizzativa di Locci, top scorer della gara con 20 punti. In corsa per un posto playoff anche La Casa del Sorriso Su Planu che batte per 87-71 il Marrubiu. Ai playoff promozione accederanno le prime 4 del girone. Nell’ultima sfida di giornata, infine, Il Gabbiano batte a domicilio il Beta per 57-64. Si disputeranno nei prossimi giorni, invece, Carbonia-Genneruxi e Primavera-Carloforte.

Nord. Hanno preso il via i quarti di finale. Apertura dedicata all’Olimpia Olbia che in gara 1 ha espugnato il campo del Macomer 2.0 per 73-84. Nelle altre due gare, invece, confermato il fattore campo. A partire dalla sfida tra Sennori e Dinamo 2000, con la vittoria dei sennoresi per 95-87. Vince anche la Masters Sassari contro lo Shardana Basket, per 77-67. Nelle fila dei padroni di casa spicca la prestazione di Pintus, autore di 17 punti personali. Si giocherà, invece, nei prossimi giorni la sfida tra S.Elene e Mercede Alghero.

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