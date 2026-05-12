Alghero si conferma palcoscenico internazionale dello sport endurance con la presentazione ufficiale dell’IronMan 70.3, andata in scena al Teatro Civico.

Un evento tra i più prestigiosi del panorama mondiale del triathlon, pronto a richiamare circa 3.000 atleti da 91 Paesi e un indotto complessivo stimato in oltre 12.000 presenze tra accompagnatori e staff.

Sul palco il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora al Turismo Ornella Piras e l’assessore allo Sport Enrico Daga, insieme a rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo. In platea anche tanti giovani, con la presenza degli studenti degli istituti superiori cittadini, coinvolti in un appuntamento che guarda anche alla promozione dei valori dello sport. Sin dalla prima edizione, l’IronMan ha registrato numeri importanti, confermando la vocazione internazionale e inclusiva dell’evento. Una manifestazione che, oltre all’aspetto agonistico, rappresenta una straordinaria vetrina per il territorio, capace di generare ricadute significative in termini di promozione turistica, visibilità globale e sviluppo economico.

La gara è in programma il 7 giugno e prevede un percorso impegnativo e spettacolare: 1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21,1 chilometri di corsa. Un tracciato che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della costa, tra Fertilia e Porto Conte. Proprio per consentire lo svolgimento della competizione in sicurezza, saranno necessari alcuni provvedimenti sulla viabilità. È probabile la chiusura al traffico di alcune strade, con possibili disagi per i residenti, anche se l’amministrazione comunale è al lavoro per individuare soluzioni compatibili con le esigenze della manifestazione e della comunità locale.

© Riproduzione riservata