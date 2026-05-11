Sarà il Viareggio l'avversario dell'Ilvamaddalena nella prima fase dei playoff nazionali per la Serie D. Si giocherà il 24 maggio e il 1 giugno con gare quindi di andata e ritorno.

Il Viareggio ha vinto il playoff toscano, battendo lo Zenhit Prato.

Per la squadra sarda inizia così la nuova fase della stagione che potrebbe riportare i maddalenini subito in Serie D dopo l'amara delusione dello scorso anno con la retrocessione in Eccellenza.

L'allenatore Favarin ha quindi due settimane di tempo per poter presentare la squadra nelle migliori condizioni per affrontare un Viareggio annunciato come una squadra difficile e ambiziosa.

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