Basket, il Gabbiano protagonista alle finali nazionali Pgs di Misano AdriaticoLa società sarda in gara con le formazioni Under 13 maschile e femminile ed Esordienti maschile
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Arriva un primo posto nazionale per Il Gabbiano, formazione di Flumini di Quartu, alle finali della Don Bosco Cup, manifestazione organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane andata in scena a Misano Adriatico dal 7 al 10 maggio.
La società sarda si è qualificata con tre formazioni: Under 13 maschile e femminile ed Esordienti maschile. Alla fase nazionale hanno preso parte anche squadre provenienti da Ancona, Misano e Rimini.
Le sei formazioni partecipanti si sono affrontate in un girone unico, con quattro gare per ciascuna squadra. Percorso impeccabile per il Gabbiano 2, capace di vincere tutte le partite e di chiudere al primo posto conquistando il titolo.
Più sfortunato il cammino del Gabbiano 1 che, pur avendo terminato la manifestazione a pari punti con Orsal Ancona e Rimini, ha chiuso al quarto posto per la differenza canestri negli scontri diretti.
Quinta posizione infine per il Gabbiano 3, protagonista comunque di gare equilibrate contro Rimini e Ancona. A pesare è stata soprattutto la minore esperienza del gruppo, composto mediamente da ragazzi più giovani rispetto alle squadre avversarie.
Un risultato complessivamente positivo per la società, ancora una volta protagonista a livello nazionale nelle competizioni giovanili Pgs.