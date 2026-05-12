Arriva un primo posto nazionale per Il Gabbiano, formazione di Flumini di Quartu, alle finali della Don Bosco Cup, manifestazione organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane andata in scena a Misano Adriatico dal 7 al 10 maggio.

La società sarda si è qualificata con tre formazioni: Under 13 maschile e femminile ed Esordienti maschile. Alla fase nazionale hanno preso parte anche squadre provenienti da Ancona, Misano e Rimini.

Le sei formazioni partecipanti si sono affrontate in un girone unico, con quattro gare per ciascuna squadra. Percorso impeccabile per il Gabbiano 2, capace di vincere tutte le partite e di chiudere al primo posto conquistando il titolo.

Più sfortunato il cammino del Gabbiano 1 che, pur avendo terminato la manifestazione a pari punti con Orsal Ancona e Rimini, ha chiuso al quarto posto per la differenza canestri negli scontri diretti.

Quinta posizione infine per il Gabbiano 3, protagonista comunque di gare equilibrate contro Rimini e Ancona. A pesare è stata soprattutto la minore esperienza del gruppo, composto mediamente da ragazzi più giovani rispetto alle squadre avversarie.

Un risultato complessivamente positivo per la società, ancora una volta protagonista a livello nazionale nelle competizioni giovanili Pgs.

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