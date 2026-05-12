Il presidente della federazione italiana Tiro a Volo Luciano Rossi ha incontrato una delegazione della TAV Settimo Cagliari, col presidente Tigellio Danese, il direttore generale Giorgio Piludu, il segretario Michele Mallus. Presenti anche il consigliere nazionale Antonello Campus e il delegato regionale Roberto Sechi. Nel corso del confronto, la società TAV Settimo Cagliari, che oggi conta ben 160 tesserati, ha potuto affrontare direttamente problematiche societarie e questioni di carattere regionale, senza tralasciare la situazione del Settore Giovanile, in un clima di grande collaborazione e condivisione di intenti. Durante l'incontro con Luciano Rossi, il presidente Danese ha comunicato l’acquisto di un nuovo impianto elettrico da installare immediatamente nel campo Cadelano “Sali di Sardegna”, oltre alla prossima installazione del secondo campo Promatic Compact con impianto elettrico. È stato inoltre annunciato l’inizio dei lavori finalizzati alla riapertura del quarto campo e alla realizzazione di un’ulteriore fossa olimpica sul primo campo, a testimonianza della volontà della società di continuare a innovare, investire e crescere.

Grande rilievo è stato dato anche alla sinergia nata tra la TAV Settimo Cagliari e la TAV Mores, guidata dalla presidente Giovanna Tola.

© Riproduzione riservata