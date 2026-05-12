Lo scorso marzo hanno trionfato in Sardegna, conquistando il campionato regionale della divisione paralimpica della Figc. Il prossimo fine settimana i ragazzi della Asd Macomerese Special Team, punto di riferimento regionale per lo sport inclusivo, volano nella penisola alla conquista del titolo nazionale del calcio paralimpico.

Il prossimo fine settimana, infatti, rappresenteranno la Sardegna, partecipando alla finale nazionale della divisione calcio paralimpico della Figc, che si svolgeranno al centro federale di Coverciano. Ora però i ragazzi puntano a conquistare un altro importante obiettivo: il titolo nazionale della divisione paralimpica, con le finali che si svolgono al centro federale di Coverciano sabato e domenica prossima.

C'è tanto entusiasmo tra i ragazzi, assieme a grinta e determinazione, che sono impegnati negli ultimi allenamenti prima della partenza, seguiti dall’allenatore Paolo Maioli e dal preparatore atletico Angelo Pisanu. Nella giornata di sabato, a seguito del sorteggio che si è svolto a Roma nella sede della Figc, si svolgeranno le partite del girone in cui gli atleti macomeresi sono stati inseriti, quindi insieme ai pugliesi del S.S.C. Bari, i trentini dell’Union Trento Ravinese e i calabresi del Rende Calcio 1968.

«I nostri campioni - dice l'allenatore, Paolo Maioli - sono pronti per scendere in campo e per poter dimostrare il loro valore e soprattutto ricompensare con i risultati chi ha creduto in loro. Una esperienza che sicuramente regalerà ad atleti, dirigenti e genitori al seguito della squadra emozioni e soddisfazioni con l’obiettivo di rappresentare degnamente in campo calcistico la Sardegna».

La Asd Macomerese Special Team rappresenta un importante punto di riferimento per lo sport inclusivo, non solo a Macomer e nel Marghine ma in tutta la Sardegna.

© Riproduzione riservata