Quattro squadre a sei punti dopo due giornate nel girone A di Promozione. Restano al comando Ferrini, Arborea, Castiadas e Selargius.

Il big match di giornata era il derby cittadino tra Ferrini e Vecchio Borgo Sant'Elia e lo ha deciso Oli Oro con una doppietta: 2-1 al campo di viale Marconi e primo ko stagionale per il Vecchio Borgo.

Vittoria costruita in due tempi per il Castiadas, che piega 2-0 il Samugheo con una rete per tempo: a segno Caboni e Carboni, con in mezzo il rigore fallito dai padroni di casa con Andrea Marci.

Colpo esterno del Selargius, che passa 2-0 sul campo dell'Atletico Masainas con la doppietta di Saba. Si conferma anche l'Arborea, che supera 3-1 l'Accademia Sulcitana con Atzeni e la doppietta di Pibiri.

Primo successo stagionale per l'Atletico Cagliari, che batte 1-0 la Tharros con il rigore trasformato da Pinna e con le parate di Polidetti. Ottima la prova dei giovani, tra i quali si è messo in evidenza l'esterno Leonardo Laudi. Per la Tharros è la seconda sconfitta in altrettante gare, ancora senza gol all'attivo.

Poker del Sant'Elena Quartu, che regola 4-2 il Cannonau Jerzu Picchi, e stesso punteggio per l'Antiochense, che supera 4-2 il Cus Cagliari .

Completa il quadro il successo di misura dell'Arbus Guspini Costa Verde, 1-0 sull'Atletico Uta.

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