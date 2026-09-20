ANon basta alla Cos il colpo di testa di Alfredo Martins, al quarto d'ora sugli sviluppi di un corner battuto da Murgia, per riportare tre punti a casa. L'Albalonga pareggia prima dell'intervallo. Ad Albano Laziale finisce 1-1, ma la prestazione della Costa Orientale Sarda lascia ben sperare.

Soddisfatto, al termine della gara, Nicola Ruggeri, in panchina al posto dello squalificato Francesco Loi. "Bella partita da parte dei ragazzi, giocata con mentalità giusta e voglia di sacrificarsi contro un avversario costruito per stare nelle parti alte della classifica. Non era facile oggi, dopo la sconfitta di mercoledì, arrivare qui e portare a casa punti".

Un rammarico, però, il tecnico se lo porta a casa, e riguarda l'azione dell'1-1. "Peccato per il gol del pareggio viziato da un fallo ai danni di Cutrona a cui è stato impedito di saltare".

Nessun allarme, comunque, in casa gialloblù: il percorso è appena cominciato e il gruppo è in gran parte da costruire. "Siamo solo all'inizio di questo campionato. La nostra è una squadra giovane, per certi versi nuova, e ha ancora bisogno di tempo per oleare certi meccanismi. Quattro punti in quattro gare non sono tanti, ma neanche pochi, viste le avversarie che abbiamo affrontato".

Lo sguardo è già al prossimo impegno, con la novità di una settimana piena di lavoro dopo il tour de force fra turno infrasettimanale e trasferta. "Ora testa alla prossima partita, avremo un'intera settimana a disposizione per preparare la sfida con l'Unipomezia".

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