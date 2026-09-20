Dopo due giornate l’Eccellenza non ha ancora una padrona. Nessuna squadra ha vinto entrambe le gare: in vetta, a quota 4, si ritrovano Santa Teresa, Alghero, Lanusei, Atletico Uri e Usinese.

Il risultato più pesante della seconda giornata porta la firma dell'Alghero, che travolge 5-2 il Bonorva con le reti di Baraye, Virdis, Zirolia, Scognamillo e Nague (nella ripresa; il primo tempo si è chiuso 4-0); per gli ospiti, vincenti all'esordio, sono andati a segno Madeddu e Riu.

Tris anche per il Terralba, che si rifà del ko iniziale di Gavoi e liquida 3-0 il Tortolì con Forense, Sanna su rigore e Concu. Stesso punteggio per il Lanusei, che dopo lo 0-0 di Villasimius supera il Taloro Gavoi con Civile, Pedditzi e Loi. Chiude il poker di 3-0 la Villacidrese, che sblocca con Cannas e nella ripresa dilaga con Cappai e Atzei su rigore: per il Tempio, ancora a secco di punti e di gol, è la seconda sconfitta in due gare.

Primo successo stagionale per il Calangianus, che supera 2-1 il Villasimius con Sartor e Pozzebon; per gli ospiti a segno Garau.

Tre i pareggi. Nel derby gallurese l'Ilvamaddalena e il Santa Teresa si dividono la posta: 1-1, con Generoso a segno (69’) per gli ospiti e De Cenco, in pieno recupero, per i maddalenini. Finisce in parità anche a Usini, dove l'Iglesias passa con Beugre e l'Usinese risponde nella ripresa con Irde.

Sabato, nell'anticipo giocato a Bono, la Nuorese ha strappato il primo punto stagionale contro l'Atletico Uri: avanti i galluresi al 15' con Saba, il pari dei barbaricini è arrivato al 48' della ripresa con Rydberg.

Resta fermo a zero il Tempio, unica squadra ancora senza punti. A quota 3 il gruppo formato da Calangianus, Terralba, Villacidrese, Taloro e Bonorva.

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