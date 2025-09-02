Tra le gare di andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione chiude il derby dell’oristanese tra Arborea e Tharros. Domani, al “Gino Neri” di Arborea, le due squadre scenderanno in campo alle 19. Ad arbitrare sarà Giovanni Maria Ortu della sezione di Carbonia. Una sfida sentita e attesa. Inoltre, c'è grande curiosità per scoprire il volto nuovo delle due compagini in vista del prossimo torneo.

Arborea. In estate è arrivata la conferma del tecnico Nicola Battolu e del suo staff. Conferme anche per gran parte del gruppo che tanto bene ha fatto nel girone di ritorno della scorsa stagione. Tra i volti nuovi a disposizione di Battolu spiccano Filippo Stevanato, portiere, (ex Monastir) Gabriel Perilli, (ex Tharros) e Fabio Cammarota (ex Taloro Gavoi e Terralba) in difesa, Lucas Szafran, (ex Tharros, Nuorese e Castiadas) a centrocampo e Daniele Orro in attacco (ex Castiadas, Uri e Ghilarza).

Tharros. La compagine biancorossa riparte da una nuova guida tecnica, affidata al duo formato da Bruno Frongia e Gianluca Pinna, dopo gli ottimi risultati ottenuti con l’Under 18, laureatasi campione regionale di categoria. Conferma per gran parte dei giovani che tanto bene hanno fatto la scorsa stagione, al quale si aggiungeranno 5 novità: Giovanni Grotta, portiere, classe 2004 (ex Palermo), Manuel Orlando, difensore del 2003, Gabriel Duarte, centrocampista classe 1997, Rafael Snejder, anche lui centrocampista del 2004, e Antonio Giacoboni Capra, 2003, attaccante.

© Riproduzione riservata