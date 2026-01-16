Promozione, decise le date delle semifinali di Coppa ItaliaSi parte con Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Mercoledì 18 febbraio si disputeranno le due gare di andata valevoli per le semifinali della Coppa Italia di Promozione. Gli accoppiamenti sono stati stabiliti dal sorteggio effettuato dalla Segreteria del Comitato, sulla base dei risultati maturati nei quarti di finale.
Alghero-Bonorva e Arborea-Castiadas scenderanno in campo alle ore 15. Le gare di ritorno sono fissate per mercoledì 4 marzo a campi invertiti. Le vincitrici giocheranno la finale per l'assegnazione del titolo, con data ancora da stabilire.