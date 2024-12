Si gioca domani, domenica, la quindicesima giornata dei due gironi di Promozione. Nel girone A c'è grande attesa per Guspini-Lanusei, Atletico Cagliari-Castiadas e Calcio Pirri-Sant’Elena. Trasferta insidiosa soprattutto per la capolista Lanusei contro un Guspini in gran forma che ha vinto le utile cinque gare giocate. La Tharros, seconda gioca a Orroli, un campo notoriamente difficile dove è caduto anche il Lanusei. LAtletico Cagliari deve difendere la terza posizione guadagnata nel turno scorso con la vittoria di Arborea contro la Tharros. Al campo “Mulinu Becciu” il Pirri di Paolo Busanca affronta il Sant’Elena. Sullo stesso campo, posticipata alle 18.30, si gioca Cus Cagliari-Uta. La Villacidrese riceve il Selargius. Le altre Arborea-Idolo, Atletico Masainas-Tortolì e Villamassargia-Terralba.

Nel girone B (tutte le gare iniziano alle 15) il Buddusò, primo della classe, riceve il Luogosanto. Il Bonorva è atteso a Galtellì dal Tuttavista. Il Coghinas gioca a Bosa. A Usini,arriva il Sennori. In trasferta l' Arzachena a Tonara. Il calendario propone anche Castelsardo-Lanteri, Macomerese-Atletico Bono, Siniscola-Ovodda e Stintino-Abbasanta. Tutte gare dal pronostico incerto.

