Sono otto gli anticipi di sabato nel campionato di Promozione. Due nel girone A: alle 15 Uta-Selargius e alle 15.30 Tharros-Villacidrese. A Oristano, la Villacidrese cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Terralba, che le è costata il primato. Ora, la squadra di Diego Mingioni insegue a un punto dalla stessa Terralba e dal Guspini. Mentre gli oristanesi puntano a inserirsi nella zona playoff, come anche il Selargius, che farà visita all'Uta, formazione che deve fare punti per allontanarsi dalla zona a rischio.

Nel girone B, in scena sabato alle 15, le seguenti partite: Atletico Bono-Bonorva, Li Punti-Coghinas, San Giorgio Perfugas-Arzachena, Stintino-Bosa, Thiesi-Macomerese e Usinese-Campanedda.

Domenica, alle 15, si giocheranno le altre gare: per il girone A, Atletico Cagliari-Baunese, Jerzu-Vecchio Borgo Sant’Elia, Castiadas-Samugheo, Cus Cagliari-Arborea (campo Ferrini), Guspini-Freccia Parte Montis (al Campu Nou di Sanluri), Ovodda-Tonara e Terralba-Pirri. Per il girone B, Alghero-Tuttavista, Ghilarza-Castelsardo e Luogosanto-Ozierese.

