L’Arzachena Academy Costa Smeralda comunica ha raggiunto l’intesa per un accordo biennale con il calciatore Agustin Olivera.

Il direttore Zucchi esprime grande soddisfazione: «Si tratta di un un gradito ritorno: ricordo che in passato, l’uruguaiano ha giocato per tre anni in Serie D con l'Arzachena, lasciando un otttimo ricordo. Un giocatore che tornerà molto utile alla causa e alle ambizioni dell'Arzachena».

