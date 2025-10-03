calcio
03 ottobre 2025 alle 16:41
Promozione, all'Arzachena torna l'uruguaiano OliveraRaggiunta l’intesa per un accordo biennale
L’Arzachena Academy Costa Smeralda comunica ha raggiunto l’intesa per un accordo biennale con il calciatore Agustin Olivera.
Il direttore Zucchi esprime grande soddisfazione: «Si tratta di un un gradito ritorno: ricordo che in passato, l’uruguaiano ha giocato per tre anni in Serie D con l'Arzachena, lasciando un otttimo ricordo. Un giocatore che tornerà molto utile alla causa e alle ambizioni dell'Arzachena».
