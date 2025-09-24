Prima sconfitta per il Latte Dolce, battuto 1-0 dal ValdimontoneSegna da 25 metri Polletta dopo un'azione fortuita
La prima sconfitta del campionato è immeritata. A Sassari passa l'esperto Valdimontone per 1-0 grazie alla rete segnata al 77' da Polletta dopo un'azione casuale: la sua conclusione rimbalza in area piccola prima di infilarsi rasente al palo sinistro.
Davvero un peccato perché il ben più giovane Latte Dolce aveva saputo giocare alla pari contro un'avversaria costruita per fare un campionato di vertice.
La spartizione della posta sarebbe stata più equa. Una traversa a testa nel primo tempo, più vivace del secondo. Al quarto d'ora su azione insistita, il difensore Pinna gira verso la rete, ma la palla incoccia sulla traversa, rimbalza vicino alla linea e viene poi neutralizzata. Al 27' è invece Polletta a scuotere il legno superiore.
La sconfitta fa slittare la formazione di Fini fuori dalla zona playoff.