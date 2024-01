Uta e Baunese ancora appaiate nel girone A, Masainas e Buddusò hanno scavato il vuoto nei gruppi B e C. L'Arzachena mantiene un punto di vantaggio sul Monte Alma nel girone D. Nessuna sorpresa nel campionato di Primo categoria. Nel girone A, Uta e Baunse comandano la classifica con 38 punti. Sestu e Ierzu inseguono sei punti sotto. Punto prezioso in chiave salvezza del San Vito che ha pareggiato a Sestu (1-1) sul campo di una delle squadre più forti del girone.

Oggi l'Uta ha piegato l'Asseminese per 2-1, la Baunese ha vinto per 4-2 a Ulassai, travolgente il successo dell'Azzarra Monserrato che ha inflitto un pesante 4-0 al Dolianova. Nel girone B Masainaina svittoriosa per 3-1 sul Segariu, vittorie del Samughe (2-0 alla Don Bosco) e del Tonara (4-0 alla Fermassenti). Nel girone C successo della capolista Buddusò per 2-1 sul Pozzomaggiore. Ha vinto anche il Porto San Paolo espugnando Thiesti per 2-1. Nel girone D l'Arzachena ancora capolista solitaria si è imposta per 3-0 sul Valledoria. Il Monte Alma, secondo della classe, si è imposto per 2-1 a Berchidda.

