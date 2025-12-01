Il Decimo 07 allunga portando a sei punti il suo vantaggio sulla Sulcitana e sul Tertenia, seconde del girone A della Prima categoria. Nel girone B comanda il Masainas con tre punti in più sul Gonnosfanadiga.

Nel gruppo C, Macomer e Fonni ancora assieme alla classifica con 24 punti dopo i successi colti a Bitti e in casa con la Fanum. Monte Alma ancora in solitudine infine nel girone D. Sempre tre punti di vantaggio sul Lanteri vittorioso per 2-3 a Porto Torres. Un campionato avvincente, tutto ancora da decidere.

Nel gruppo A risalgono La Palma e Decimoputzu, perdono Azzurra, Cardedu Gioventù Sarroch. Bene il San Vito di Angelo Padiglia che piega per 3-2 il Cardedu.

Il San Vito sta facendo bene. Soddisfatto il mister: «Attraversiamo un buon momento. Ma la salvezza dobbiamo ancora conquistarla. Guai a illudersi». Continuano a perdere due ex grandi del passato, Sestu e Quartu 2000, ultimi con appena quattro punti.

Due squadre che devono reagire, altrimenti la salvezza rischia di diventare davvero difficile. Nel girone B bene l'Arbus vittorioso a Perdaxius, il Verde Isola Carloforte vince a Villamassargia. Bene anche Isili Sadali e Santadi. Nel gruppo C, vincono in trasferta Sanverese, Oschirese, Macomer, bene la Corrasi sul Siniscola (3-0). Nel gruppo D, travolgente il Lauras sul Malaspina, vincono in trasferta San Paolo, Siligo e Lanteri.

© Riproduzione riservata