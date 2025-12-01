Dilettanti di nuovo in campo mercoledì. Per il turno di ritorno delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza si giocano alle 15 Iglesias-Villasimius (1-1 all'andata) e Tempio-Atletico Uri (0-1 all'andata).

Due gare dal pronostico incerto fra squadre protagoniste dell'Eccellenza. Recuperi sono in programma anche per il girone A della Promozione.

Guspini-Tharros alle 15 e Tonara-Samugheo alle 16. Attesa la gara di Guspini dove i locali di Dessì puntano al successo pieno per riagguantare in vetta il Castiadas. 

Intanto domani, martedì 2 dicembre, al Centro Federale di Sa Rodia a Oristano, alle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli staff delle Rappresentative regionali di calcio a 11 che disputeranno il torneo delle Regioni 2026 in Puglia tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.

