Rugby Serie A, Amatori Alghero sconfitta a ParmaIl XV algherese sconfitto 48-31 in casa della capolista nel match valido per la quarta giornata
L'Amatori Rugby Alghero perde 48-31 sul campo della capolista Parma nel match valido per la quarta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A. Gli algheresi avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 23-21.
PARMA-AMATORI ALGHERO 48-31
Parma: Sorio, Connolly (41’ C. Paternieri), Busetto (41’ Mussi), Manfrini, Bianconcini, M. Paternieri, Colla, Manni, Andreoli, Mordacci, Sharku (41’ Adorni), Caselli (78’ Balestrieri), Babbo (41’ Morelli), Gosa, Alcantara (35’ Calì). A disposizione: Simoni. Coach Frati, Prestera.
Amatori Alghero: Mazzone (43’ Armani), Del Rio, Serra, Russo, May (79’ Marchetto), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Wright, Lenoci, Kone, D’Ambola, Muciaccia (62’ Pedroni), Shelqeti, Ruijgrok. A disposizione: Cincotto, Sciacca, Marrone, Bombagi. Coach Anversa.
Arbitro: Riccardo Angelucci di Livorno.
Punti: 2’ meta Canulli, trasforma Steenkamp (0-7); 8’ m. Gosa, tr. Colla (7-7); 11’ calcio piazzato Steenkamp (7-10); 17’ cp Steenkamp (7-13); 24’ m. Gosa, tr. Colla (14-13); 32’ m. Mazzone, tr. Steenkamp (14-20); 34’ m. Andreoli, tr. Colla (21-20); 37’ cp Steenkamp (21-23); 43’ m. Connolly, tr. Colla (28-23); 55’ cp Colla (31-23); 60’ cp Steenkamp (31-26); 62’ m. Lenoci (31-31); 74’ m. Gosa, tr. Colla (38-31); 77’ cp Colla (41-31); 80’ m. Bianconcini, tr. Colla (48-31).