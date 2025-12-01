Calasetta vince lo scontro diretto e si riprende la vetta della Serie CSuperato il Sirius Nuoro, sconfitto 77-67
Penultimo turno del girone d’andata e nuovo scossone nei piani alti della Serie C Unica di basket maschile. Il Camping La Salina Calasetta si riprende la vetta superando nello scontro diretto la Sirius Nuoro: al PalAversano finisce 77-67, gara intensa fino all’ultimo possesso, con il lungo lituano Targonskis protagonista e i tabarchini che centrano il settimo successo stagionale su 9 gare. Nuoro scivola così alle sue spalle.
Alle loro spalle cambia qualcosa: l’Olimpia Cagliari si prende il terzo posto travolgendo a domicilio la Torres (73-45) e allungando una serie positiva sempre più convincente. Subito dietro tengono il passo Sant’Orsola, che piega la Ferrini in volata, e l’Antonianum, vittorioso nel match interno contro l’Aurea Sassari.
Rinviata invece a mercoledì 3 dicembre Dinamo Academy-Demones Ozieri, per la partecipazione dei giovani biancoblù alla Next Gen Cup. Ha osservato il turno di riposo, infine, la Scuola Basket Carbonia.
Sef Torres – Olimpia Cagliari 45-73
Torres: E. Pitirra 4, Dell’Erba 2, D’Elia 10, Casu 16, Pompiano 13.
Olimpia: Cossu 11, Mercenaro 3, Orrù 3, Chessa 2, Serra 13, Corsi 13, Onnis 9, Sanna 9, Scanu 10.
Parziali: 14-19; 18-21; 11-18; 2-15.
Camping La Salina Calasetta – Sirius Pallacanestro Nuoro 77-67
Calasetta: Amadori 5, Romeo 9, Vivi 2, Mpeck 7, Targonskis 17, Zucca 13, Werlich 8, Ranucci 12, Fucka 4.
Nuoro: Assui 2, Piredda 4, Canu 7, D. Radakovic 10, V. Radakovic 17, Martis 6, Doglio 21.
Parziali: 19-21; 19-12; 14-12; 25-22.
Basket Sant’Orsola – Ferrini Pisano Arredamenti 81-72
Sant’Orsola: Gueye 7, Sanna 33, Aroni 12, Raffo 9, Peruzzi 11, Casu 5, Barabino 4.
Ferrini: Pedrazzini 21, Sassaro 4, Saba 3, Piras 17, Saddi 9, Diana 9, Fancello 4, Marras 5.
Parziali: 15-19; 19-8; 22-29; 25-16.
Basket Antonianum – Fisiokons Aurea Sassari 89-76
Antonianum: Locci 17, R. Mattana 2, Malpede 29, Suriano 15, Jordam 6, Pirisi 4, A. Mattana 16.
Aurea: G. Langiu 6, Desole 18, Sanciu 16, L. Langiu 9, Giua 5, Matta 4, Fumanti 10, Usai 8.
Parziali: 26-17; 22-24; 13-19; 28-16.