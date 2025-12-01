Una vittoria e una sconfitta, l’Amsicora archivia così il primo concentramento della stagione indoor della Élite femminile, disputato ieri a Torino. La prima volta da campione d’Italia, titolo vinto nelle finali di Pescara nello scorso febbraio. E finalmente un adeguato spazio per gli allenamenti al coperto. Poche sedute, formazione ancora in rodaggio sotto la guida di Roberto Carta. Prima partita la classica sfida con la Lorenzoni Brà, che ha aperto il concentramento nella Palestra Torrazza, e arriva la sconfitta per 3-1. Vantaggio iniziale di Fiorelli, ma la Lorenzoni, tra le favorite per lo scudetto e più avanti con la preparazione, ha rimontato segnando tre reti su corto. L’Amsicora è abituata a perfezionare schemi e gioco in partita, quando incontra l’HP Milano ha già assimilato gli schemi del coach Carta. E vince 8-2 con doppiette di Valenti, Vynohradova e Fiorelli, reti di Stagno e Di Mauro. Nelle altre partite, vince ancora la Lorenzoni, che guida la classifica, successi per Cus Torino e HC Riva dopo il pari nello scontro diretto. Due sconfitte per HP Milano e Cus Padova. Il secondo dei cinque concentramenti si disputerà domenica prossima a Cagliari.

Classifica: Lorenzoni 6, Cus Torino e HC Riva 4, Amsicora 3, HP Milano e Cus Padova 0.

