L’Olbia perde altri due giocatori: Matteo Lucarelli e Stefano Mollo hanno appena rescisso il contratto che li legava al club gallurese, e potranno sfruttare la finestra invernale del calciomercato per accasarsi altrove.

Alla seconda stagione all’Olbia, il primo è stato impiegato da Giancarlo Favarin all’inizio del campionato di Serie D, scomparendo strada facendo dai radar, mentre il secondo ha collezionato quest’anno con la maglia bianca diverse panchine, tra le quali quella di ieri nel match con la Scafatese, e una decina di minuti nel derby col Monastir.

I due difensori salutano nella settimana in cui Favarin spera nella svolta societaria, legata all’intervento dell’imprenditore Romi Fuke, per ottenere qualche rinforzo in vista della doppia trasferta che attende i bianchi, impegnati sabato, nell’anticipo della 15ª giornata di Serie D, contro la vice capolista Trastevere e il 14 dicembre con l’Anzio; seguirà l’ultima gara del girone d’andata e del 2025, il derby casalingo con la Costa Orientale Sarda, anticipato a sabato 20 dicembre.

La rosa dell’Olbia, ulteriormente decimata contro la Scafatese, fermata al Nespoli sull’1-1, tra mali di stagione (vedi Deiana Testoni), squalifiche (Biancu) e infortuni (Putzu e Cubeddu), è ridotta ormai ai minimi termini, con 18 giocatori contati. Per questo Favarin anche ieri, nel post partita, ha ricordato l’emergenza: “La prima cosa da fare non appena ci sarà la sicurezza su chi subentrerà è acquistare dei giocatori, la rosa ha bisogno di essere completata con degli innesti”.

