Il Campionato Libertas di Padel continua a regalare equilibrio, spettacolo e partite combattute. Giovedì 27 novembre si è disputata una nuova e intensa giornata sui campi della Ferrini, dove le varie coppie in gara hanno dato vita a incontri tirati e ricchi di scambi spettacolari. ALE-BAL e tutti gli atleti coinvolti hanno contribuito a rendere il turno particolarmente avvincente, confermando il crescente livello tecnico del torneo e l’entusiasmo che accompagna questa edizione.

La serata ha messo in luce alcune coppie in grande forma, capaci di imporre ritmo e precisione fin dai primi giochi. Allo stesso tempo, non sono mancate sorprese, con risultati inattesi che hanno rimescolato la classifica. L’ambiente della Ferrini, come sempre, ha offerto una cornice ideale per gli incontri: pubblico presente, clima disteso ma competitivo, e un’organizzazione impeccabile che sta rendendo il campionato un appuntamento fisso per gli appassionati del padel locale.

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO IL 27 NOVEMBRE

Al termine della giornata, la classifica generale mostra importanti movimenti, segno che ogni partita può rivelarsi decisiva. Sul podio ALE-BAL prima a 63 punti, segue Ferrini B a 54 punti, terza Sardinia Sport Club a 50 punti, seguono le altre squadre a pochi punti di distanza. Il torneo si conferma molto equilibrato, con distacchi minimi tra le squadre e la possibilità concreta di nuovi sorpassi già nel prossimo turno.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: 4 DICEMBRE, ANCORA ALLA FERRINI

Il campionato non si ferma: le prossime gare sono in programma giovedì 4 dicembre, sempre sui campi della Ferrini. Sarà una giornata fondamentale, perché ci si avvicina alla fase centrale della competizione, in cui ogni punto peserà doppio. Le coppie cercheranno di consolidare le proprie posizioni o di risalire una classifica cortissima, promettendo un’altra serata all’insegna di intensità e divertimento.

Il Campionato Libertas di Padel conferma dunque il suo successo, attirando giocatori motivati. Tutto è pronto per un finale di stagione avvincente e ricco di emozioni.

