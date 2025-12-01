L’Amatori Rugby Capoterra torna da Asti con la seconda sconfitta stagionale, superato 40-24 da un Monferrato più concreto e più efficace nei momenti decisivi. L’inizio è subito complicato: dopo appena due minuti i piemontesi trovano la prima meta sull’esterno e trasformano per il 7-0. Al 11’ Aru riapre la gara con un piazzato (7-3), ma è l’unico acuto giallorosso del primo tempo. Il Monferrato approfitta degli errori del Capoterra e, con ritmo e organizzazione, segna tre mete pesanti, due in rapida successione e una allo scadere, chiudendo la prima frazione sul 26-3.

La ripresa riparte sullo stesso copione: al secondo minuto i padroni di casa vanno di nuovo in meta e trasformano per il 33-3. Il Capoterra reagisce al 49’ con una splendida giocata di Valentine, che supera la difesa con un calcetto e vola in meta. Aru trasforma per il 33-10. Entrano Brui e Vega e l’Amatori ritrova ordine e velocità. Al 56’ arriva la seconda meta giallorossa: dopo una buona azione nei 22 avversari, Aru serve Stara che sfonda e segna (33-17).

Il Monferrato risponde però al 58’ con un’altra meta trasformata (40-17). Al minuto 60 il Capoterra inserisce Biccu e Panduccio, e al minuto 70 trova la terza meta: Pace rompe la linea, Brui estrae velocemente la palla e serve ancora Stara che schiaccia. Aru è preciso e porta il punteggio sul 40-24.

Nel finale il Capoterra sfiora la quarta meta che avrebbe dato il bonus difensivo, ma il risultato non cambia. Monferrato vince meritatamente, mentre l’Amatori torna a casa con qualche rimpianto ma anche segnali di reazione nella seconda parte di gara.

