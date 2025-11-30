Continua la crisi del Quartu 2000 nel girone A di Prima categoria. La squadra campidanese ha perso anche oggi, piegata per 3-1 dal La Palma che invece vola nei quartieri alti del torneo.

I campidanesi sono sempre più ultimi con appena quattro punti conquistati in dieci gare: una vittoria, un pareggio, otto sconfitte, otto gol fatti, 32 quelli subiti per la squadra Bartoli. Un bilancio che dimostra la debolezza di una squadra in forte crisi. Oggi un solo gol segnato da Palimode contro i tre avversari firmati da Puddu, A. Medda e M. Medda.

La salvezza non è impossibile visto le tante squadre in difficoltà che viaggiano ugualmente a rilento. Ma ovviamente è necessario qualche risultato positivo per la classifica e il morale.

Da ricordare che il Quartu 2000 ha un grosso passato alle spalle con campionati di Eccellenza ad altissimo livello.

