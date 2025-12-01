Turno ricco di spunti quello che ha visto protagoniste le oristanesi nella tredicesima giornata di andata del torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A arriva contro il Cus Cagliari il primo stop stagionale del Terralba F. Bellu. Lo 0-2 incassato al “Remigio Corda” costa alla compagine allenata da Daniele Porcu il primato in classifica. A guidare è ora il Castiadas (vittorioso per 3-0 contro l’Ovodda) con 31 punti, mentre i terralbesi seguono a quota 28, appaiati al Guspini (che, però, deve recuperare la partita contro la Tharros). Nella gara di sabato scorso, sono state decisive per gli universitari le reti di Prefumo e Camba. Nel derby provinciale arriva la bella vittoria del Samugheo contro l’Arborea (3-0).

L’undici guidato da Giorgio Ferraro ritrova la vittoria dopo 4 turni grazie alle reti messe a segno da Frongia, Frau e Sardu. Gli ospiti, invece, ritrovano la sconfitta dopo 7 risultati utili di fila. Interrompe il ciclo positivo anche la Freccia Parte Montis, dopo 5 gare, sconfitto sul campo della Villacidrese per 2-0. A condannare i ragazzi di Giancarlo Boi le reti di Cappai e Agostinelli. Mogoresi che rimangono comunque in piena lotta salvezza. Chiude il quadro delle oristanesi del girone A, la travolgente vittoria della Tharros che batte l’Uta per 7-3. Straripante la prestazione di Gianoli, autore di 4 gol personali (9 in totale le marcature finora realizzate in campionato); in rete, inoltre, anche Filippo Orrù (a segno con una doppietta) e Lonis (bello il suo tiro dal limite). Successo che rilancia i biancorossi in classifica, a soli 3 punti dalla zona playoff.

Nel girone B, invece, ritorna alla vittoria il Bosa che batte il Castelsardo per 1-0. Decisiva per i bosani la rete di Fadda nei minuti finali. L’undici allenato da Salvatore Carboni ritrova così il sorriso dopo 6 sconfitte di fila. Perde, invece, il Ghilarza, con il Thiesi che si impone tra le mura di casa per 5-0.

© Riproduzione riservata