Finisce nel primo turno delle qualificazioni l'avventura di Marcella Dessolis nell'Itf50 di Selva Gardena.
Sul veloce indoor gardenese, la tennista nuorese tesserata per il Tc Cagliari, numero 1260 della classifica mondiale, è stata sconfitta 6-1, 7-6(3) dalla tennista dello Zimbabwe Valeria Bhunu, testa di serie numero 6 del tabellone cadetto e 631 al mondo.

