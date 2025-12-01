Il CUS Cagliari allunga in testa al campionato di Divisione Regionale 1Nona vittoria per la capolista, che approfitta del ko del CMB Porto Torres
Allunga del CUS Cagliari in vetta alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La capolista, infatti, porta a casa la nona vittoria in altrettante partite e approfitta della contemporanea sconfitta del CMB Porto Torres.
L’allungo. Universitari che si impongono nettamente contro l’Astro Cagliari per 95-52. Vantaggio in doppia cifra già dopo il primo quarto di gioco (22-11 al 10’). Margine che si dilata nel corso della seconda frazione, fino al +26 dell’intervallo (56-30 al 20’). Nella ripresa la situazione non cambia, con il quintetto allenato da Marco Benucci che chiude sul 70-42 al 30’ e, poi, sul +43 finale. Nelle fila dei padroni di casa il migliore è Motzo, con 16 punti, ma sono ben 5 gli elementi in doppia cifra (Casula 14, Bonacci e Poddighe 13 e Zedda 12). Alle spalle, cade il CMB Porto Torres nella trasferta di Sinnai. Padroni di casa che guidano il punteggio già nella prima metà della gara (49-32 all’intervallo), controllando la situazione nella ripresa e chiudendo sul +15 della sirena finale. Top scorer della gara è Carrucciu, del Sinnai, con 17 punti. Ora Il Cus Cagliari comanda con 4 punti di vantaggio sul CMB Porto Torres (cagliaritani a 18 punti, turritani a 14).
Terzetto. In terza posizione, a quota 12 punti, si insediano Genneruxi Cagliari, Elmas e Atletico Cagliari. I primi superano Mogoro per 70-55. Primi 20’ di grande equilibrio (14-14 al 10’ e 26-28 al 20’), con i mogoresi che cercano l’allungo nella terza frazione (41-46 al 30’). Il quintetto allenato da Gianluca Susini, però, mette sul parquet un ottimo ultimo quarto, ribalta la situazione (grazie anche alla vena realizzativa di Argiolas, autore di 15 punti al fine gara) e con un parziale di 29-9 ottiene la sesta vittoria stagionale. Elmas, invece, batte il Cus Sassari per 70-68. Padroni di casa avanti nel primo tempo (22-16 al 10’ e 38-34 al 20’), ma al rientro dagli spogliatoi la compagine sassarese recupera ed effettua il sorpasso (52-55 al 30’). Negli ultimi 10’, però, Elmas mette pressione alla formazione avversaria e fa suo l’arrivo in volata. Nelle fila dei padroni di casa da segnalare i 18 punti di Zonta. L’Atletico Cagliari, infine, batte Assemini per 61-55. Sfida equilibrata, con le due formazioni ad alternarsi alla guida del punteggio (15-24 al 10’; 32-30 al 20’ e 36-41 al 30’); i cagliaritani la spuntano nel finale grazie al 25-14 dell’ultimo quarto. Miglior realizzatore della gara è Solinas, dell’Assemini, con 13 punti.
Le altre. Vittorie casalinghe, infine, per Sap Alghero e Ferrini. Gli algheresi hanno la meglio contro la Santa Croce Olbia per 94-64. Per i padroni di casa è la quarta vittoria stagionale. La Ferrini, invece, aggancia in classifica proprio gli olbiesi (e Mogoro), superando San Sperate per 72-67.