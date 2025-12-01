Allunga del CUS Cagliari in vetta alla classifica del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La capolista, infatti, porta a casa la nona vittoria in altrettante partite e approfitta della contemporanea sconfitta del CMB Porto Torres.

L’allungo. Universitari che si impongono nettamente contro l’Astro Cagliari per 95-52. Vantaggio in doppia cifra già dopo il primo quarto di gioco (22-11 al 10’). Margine che si dilata nel corso della seconda frazione, fino al +26 dell’intervallo (56-30 al 20’). Nella ripresa la situazione non cambia, con il quintetto allenato da Marco Benucci che chiude sul 70-42 al 30’ e, poi, sul +43 finale. Nelle fila dei padroni di casa il migliore è Motzo, con 16 punti, ma sono ben 5 gli elementi in doppia cifra (Casula 14, Bonacci e Poddighe 13 e Zedda 12). Alle spalle, cade il CMB Porto Torres nella trasferta di Sinnai. Padroni di casa che guidano il punteggio già nella prima metà della gara (49-32 all’intervallo), controllando la situazione nella ripresa e chiudendo sul +15 della sirena finale. Top scorer della gara è Carrucciu, del Sinnai, con 17 punti. Ora Il Cus Cagliari comanda con 4 punti di vantaggio sul CMB Porto Torres (cagliaritani a 18 punti, turritani a 14).

Terzetto. In terza posizione, a quota 12 punti, si insediano Genneruxi Cagliari, Elmas e Atletico Cagliari. I primi superano Mogoro per 70-55. Primi 20’ di grande equilibrio (14-14 al 10’ e 26-28 al 20’), con i mogoresi che cercano l’allungo nella terza frazione (41-46 al 30’). Il quintetto allenato da Gianluca Susini, però, mette sul parquet un ottimo ultimo quarto, ribalta la situazione (grazie anche alla vena realizzativa di Argiolas, autore di 15 punti al fine gara) e con un parziale di 29-9 ottiene la sesta vittoria stagionale. Elmas, invece, batte il Cus Sassari per 70-68. Padroni di casa avanti nel primo tempo (22-16 al 10’ e 38-34 al 20’), ma al rientro dagli spogliatoi la compagine sassarese recupera ed effettua il sorpasso (52-55 al 30’). Negli ultimi 10’, però, Elmas mette pressione alla formazione avversaria e fa suo l’arrivo in volata. Nelle fila dei padroni di casa da segnalare i 18 punti di Zonta. L’Atletico Cagliari, infine, batte Assemini per 61-55. Sfida equilibrata, con le due formazioni ad alternarsi alla guida del punteggio (15-24 al 10’; 32-30 al 20’ e 36-41 al 30’); i cagliaritani la spuntano nel finale grazie al 25-14 dell’ultimo quarto. Miglior realizzatore della gara è Solinas, dell’Assemini, con 13 punti.

Le altre. Vittorie casalinghe, infine, per Sap Alghero e Ferrini. Gli algheresi hanno la meglio contro la Santa Croce Olbia per 94-64. Per i padroni di casa è la quarta vittoria stagionale. La Ferrini, invece, aggancia in classifica proprio gli olbiesi (e Mogoro), superando San Sperate per 72-67.

