Uta, Arzachena, Masainas e Buddusò continuano a comandare i quattro gironi della Prima categoria. Le squadre che hanno finora più punti (ben 50) sono Masainas e Buddusò, al comando dei gironi B e C. L'Uta che guida il girone A ne ha finora conquistato 44, l'Arzachena, capolista del gruppo D, 48.

Nel girone A, hanno vinto l'Uta capolista con 44 punti, la Baunese e lo Jerzu che inseguono a 42 e a 41 punti. Una classifica insomma cortissima con lo Jerzu di Andrea Piccarreta che nelle ultime gare ha recuperato diversi punti, proponendosi per la promozione. Risalgono anche il Settimo vittorioso sul Cardedu ed il San Vito che vinto fuori casa lo scontri diretto per la salvezza sul campo della Frassinetti.

Un momento davvero magico per la squadra del Sarrabus allenata da Angelo Padiglia, ora a 17 punti. La squadra dopo una partenza difficile sta giocando davvero bene e soprattutto segna tanti gol. Soddisfatto l'allenatore. «Stiamo facendo bene, ma la salvezza va ancora conquistata», dice mister Padiglia, «siamo comunque fiduciosi».

«Una vittoria meritata sulla Frassinetti», ha detto il presidente del San Vito, Pietro Vaccargiu, «siamo cresciuti in tutti i reparti. Ora siamo più squadra. Lotteremo fino alla fine per mantenere la categoria».

Nel girone B Il Masainas, vittorioso per 5-1 sul Barumini, vanta ora dieci punti di vantaggio sul Samugheo costretto al pari dalla Freccia. Nel girone C, il Buddusò vittorioso per 3-0 sul Pattada, ha addirittura 13 punti di vantaggio su Paulese e Porto San Paolo. Nel girone D infine, l'Arzachena pur costretta al pari a Badesi (1-1) conserva quattro sei punti di vantaggio su Monte Alma e Castelsardo, vittoriosi rispettivamente, sul Palau e sull'Olmedo per 2-0 e 1-0.

