Calcio
19 ottobre 2025 alle 10:09
Prima categoria, un rigore condanna l'Azzurra contro la Gioventù SarrochLa squadra di Nunzio Falco ha vinto per 0-1
La Gioventù Sarroch espugna il campo del La Salle di Monserrato nell'anticipo di Prima categoria. La squadra di Nunzio Falco ha vinto per 0-1, al termine di una gara combattuta e giocata a viso aperto, con le due squadre che hanno cercato di superarsi a vicenda. Il gol del successo il Sarroch lo ha segnato al 60' con Gabriel Duarte su calcio di rigore. L'Azzurra ha cercato il pari sfiorandolo con Farci e Spiga. Col Sarroch che nel finale, sfiora il raddoppio.
