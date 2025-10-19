La Gioventù Sarroch espugna il campo del La Salle di Monserrato nell'anticipo di Prima categoria. La squadra di Nunzio Falco ha vinto per 0-1, al termine di una gara combattuta e giocata a viso aperto, con le due squadre che hanno cercato di superarsi a vicenda. Il gol del successo il Sarroch lo ha segnato al 60' con Gabriel Duarte su calcio di rigore. L'Azzurra ha cercato il pari sfiorandolo con Farci e Spiga. Col Sarroch che nel finale, sfiora il raddoppio.

