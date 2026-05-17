il match
17 maggio 2026 alle 15:51
Tennis B1 femminile, il Tc Cagliari A batte il LumezzaneLe cagliaritane vincono 3-1 nella quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Buona prova del Tc Cagliari A, che batte 3-1 il Tc Lumezzane sul rosso di Monte Urpinu nella sfida valida per la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre.
I risultati.
Eleonora Alvisi b. Anastasia Piangerelli 7-5, 6-1
Yuliana Lizaro Antonlinez (L) b. Jessica Bertoldo 3-6, 6-4, 6-4
Marcella Dessolis b. Eleonora Canovi 6-1, 6-1
Dessolis/Alvisi b. Lizarazo Antonlinez/Canovi 6-0, 7-5.
© Riproduzione riservata