Il primo atto del secondo turno dei playoff di Seconda Categoria sorride a La Salle e Golfo Aranci, entrambe vittoriose nelle gare d’andata disputate questo pomeriggio.

La Salle ha superato con un netto 2-0 il Monreale grazie alle reti di Trombino e Apice, mettendo una buona ipoteca sul passaggio del turno in vista del ritorno in programma il 24 maggio. Gara ben controllata dalla formazione di casa, capace di colpire una volta per tempo e di gestire il vantaggio senza particolari rischi.

Successo ancora più largo per il Golfo Aranci, che ha travolto Ottava con un pesante 6-1, indirizzando in maniera decisa la qualificazione. Una prova offensiva di grande spessore per la squadra gallurese, protagonista di una partita dominata dall’inizio alla fine.

Il ritorno è fissato per il 24 maggio: in caso di parità nel punteggio aggregato al termine dei 180 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. Le finali per il primo e il terzo posto si giocheranno invece in campo neutro e in gara secca tra il 30 e il 31 maggio.

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